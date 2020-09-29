Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию вторника отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи понизился на 0,58% и составил 2 910,12 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,96% до отметки 1 155,67 пункта.

Акции СберБанка подешевели на 1,7%, «Газпрома» — на 0,95%, «ЛУКОЙЛа» — на 2,7%, «Норильского никеля» — на 0,42%. Бумаги Мосбиржи подорожали на 1,24%.

На российский рынок акций во вторник вернулись «медведи», отмечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Все просто: внешний фон не оставляет шансов сохраниться в «зеленой зоне». Нефть в минусе, коронавирусные новости шквалом покрыли медиапространство. И хотя доллар лег в коррекцию на мировом рынке капитала, все остальное выглядит вполне минорно», — поясняет эксперт.