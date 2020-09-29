Главой наблюдательного совета ВТБ на заседании 28 сентября единогласно избран заместитель председателя правительства РФ — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

Также было принято решение об избрании новых членов ряда комитетов. В комитет наблюдательного совета банка по стратегии и корпоративному управлению вошли Артур Варниг, Андрей Костин, Алексей Моисеев, Игорь Репин, Валерий Сидоренко и Александр Соколов.

Андрей Костин был назначен председателем комитета по стратегии и корпоративному управлению.

Кроме того, члены набсовета утвердили план работы на 2020—2021 годы, финансовые результаты банка и показатели эффективности деятельности компаний группы ВТБ по результатам шести месяцев 2020 года, план мероприятий по улучшению ключевых показателей эффективности и ряд других важных вопросов.

