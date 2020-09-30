Банк России установил официальные курсы валют на 1 октября.

Курс доллара снизился на 89,98 копейки, составив 78,7847 рубля (79,6845 рубля на 30 сентября). Курс евро понизился на 59,35 копейки, до 92,4302 рубля (93,0237 рубля на 30 сентября).

На биржевых торгах наблюдается положительная для рубля динамика. На 12:19 мск курс доллара расчетами «завтра» составляет 78,41 рубля (минус 68 копеек к уровню закрытия торгов вторника), курс евро — 91,76 рубля (минус 1 рубль 11 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 78,34—79,4 рубля за доллар и 91,73—93,18 рубля за евро.