На Московской бирже зарегистрирована первая на российском рынке бессрочная программа биржевых неконвертируемых облигаций с ипотечным покрытием ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент». Об этом в среду сообщает «ДОМ.РФ».

Программа объемом 7 трлн рублей содержит основные параметры возможных облигационных займов и позволяет существенно сократить сроки для будущих выпусков ипотечных облигаций. Лимит программы планируется использовать в течение десяти лет. Применение биржевой программы позволит снизить издержки и повысить скорость секьюритизации, что будет способствовать повышению доступности ипотечного кредитования, подчеркивают в компании.

«Регистрация программы — это шаг по созданию современной биржевой инфраструктуры для ипотечной секьюритизации, которая необходима для достижения национальных целей по улучшению жилищных условий, установленных до 2030 года», — комментирует заместитель генерального директора «ДОМ.РФ» Артем Федорко.

По его словам, объем выпуска ипотечных облигаций в 2020—2021 годах составит порядка 700 млрд рублей. «Мы ожидаем, что объем рынка ипотечных облигаций будет устойчиво расти вслед за ростом рынка жилья и объемов ипотечного кредитования и биржевая программа будет реализована к 2030 году», — отметил Федорко.

«Ипотечные облигации с поручительством «ДОМ.РФ» становятся новым большим классом активов на долговом рынке России, и мы видим активное развитие этого сегмента. Объем зарегистрированной программы подтверждает востребованность механизма ипотечной секьюритизации как для ипотечных банков, так и для инвесторов», — комментирует управляющий директор, член правления Мосбиржи Игорь Марич.



ИЦБ «ДОМ.РФ» — стандартные ипотечные облигации, обеспеченные солидарным поручительством «ДОМ.РФ». Эмитентом выступает ипотечный агент «ДОМ.РФ» — 100-процентное дочернее общество единого института развития в жилищной сфере. С декабря 2016 года в рамках программы ИЦБ «ДОМ.РФ» размещен 21 выпуск объемом более 575 млрд рублей.