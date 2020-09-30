Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию среды разнонаправленной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи понизился на 0,15% и составил 2 905,81 пункта. Индекс РТС увеличился на 1,98% до отметки 1 178,51 пункта.

Акции СберБанка подорожали на 1,22%. Бумаги Мосбиржи подешевели на 1,51%, «Газпрома» — на 0,25%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,13%, «Норильского никеля» — на 0,01%.

Отечественный рынок ценных бумаг корректируется в среду, отмечают эксперты. Не то чтобы внешний фон стал феерически прекрасен, но рынок привык к негативу, заложил коронавирусные риски в цены и учел шаги Минфина с Центробанком, поясняет старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Индекс Мосбиржи остается на уровне 2 910 пунктов и теперь ставит целью консолидацию в пределах 2 900—2 950 пунктов. Индекс РТС восстановился на фоне сильнейшей курсовой качки к 1 181 пункту», — комментирует эксперт.



Минфин объявил с 1 октября о начале продажи валюты, что рынок воспринял как однозначный сигнал к локальному завершению долларового ралли, продолжает аналитик.



«По-хорошему, начинать распродавать запасы в долларах надо было пару дней назад, но в данном случае еще не поздно. Судя по всему, Минфин выровнял ситуацию с дефицитом бюджета и теперь можно не только стабилизировать курс рубля, но сделать его более комфортным для участников рынка», — заключает Бодрова.