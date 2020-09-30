Банк России 1 октября выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля к 100-летию образования Удмуртской Республики, сообщает пресс-служба регулятора.

На оборотной стороне монеты расположены: герб Удмуртии, выполненные в технике лазерного матирования изображения главного корпуса Ижевского оружейного завода, монумента «Дружба народов» и Михаило-Архангельского кафедрального собора, рельефное изображение молодой пары в традиционных удмуртских костюмах, стоящей на берегу реки; имеются надписи, вверху по окружности: «Удмуртская Республика», внизу справа в две строки: «100 лет».



Тираж монеты составит 3 тыс. экземпляров.





