Российские фондовые торги открылись в четверг в «зеленой зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:12 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,2% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 2 911,59 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,66% — до отметки 1 186,23 пункта.

«Внешний фон на открытии торгов четверга складывается умеренно позитивный. Цены на нефть продолжают рост, начатый накануне, а настроения на мировых фондовых площадках в основном оптимистичны», — отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

«Утром российские фондовые индексы… могут продолжить попытки повышения, которые поддержит достаточно высокая мировая склонность к риску. Покупки перед закрытием реестров по дивидендам, в частности, могут наблюдаться в ВТБ, СберБанке и «Черкизово», — прогнозировала она перед началом торгов.

Позже в ходе торгов индекс Мосбиржи ушел в минус. На 11:43 мск он теряет 0,26%, а индекс РТС — прибавляет 0,18%.