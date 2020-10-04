Альфа-Банк открыл в Новосибирске первый phygital-офис (от английского physical и digital, сочетание цифровых и физических каналов), сообщает пресс-служба кредитной организации. Отделение находится по адресу: ул. Дуси Ковальчук, д. 179/4.



Офис обслуживает как частных клиентов, так и юридические лица.



Phygital-офис узнает клиента в лицо (если клиент ранее дал свое согласие на это). Смотреть в камеру не нужно, клиенту достаточно войти в офис, и система передаст сотруднику всю важную информацию: как зовут клиента, какими сервисами банка пользуется, с какой проблемой пришел, что ему может быть интересно. Точность распознавания лица — 98%.

В мобильном приложении можно будет посмотреть загруженность отделения и выбрать предпочтительное время визита — клиента будут ожидать к этому времени. Все документы подписываются и хранятся в смартфоне. Каждый такой офис будет экономить до 10 тонн бумаги в год.

Сотрудники и клиенты могут выбрать любое удобное для работы место в пространстве офиса и с комфортом решить все вопросы.

Еще три phygital-офиса Альфа-Банка действуют в Москве. В дальнейшем Альфа-Банк планирует трансформировать по модели phygital более 400 офисов в Москве и регионах России.

