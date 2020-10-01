Клиенты Инбанка теперь могут моментально осуществлять переводы по номеру телефона и получать переводы из других банков — участников Системы быстрых платежей (СБП), говорится в релизе финучреждения.

При этом переводы до 100 тыс. рублей в месяц можно совершать без комиссии.

«Это стало возможным благодаря подключению банка к СБП. Сервис денежных переводов по номеру телефона будет осуществляется в интернет-банке «Инбанк Online». Основные преимущества СБП — простота в использовании, мгновенное поступление денег на счет получателя, круглосуточная доступность и высокий уровень безопасности в соответствии со стандартами Банка России», — отмечается в сообщении.