Средний размер выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) в августе 2020 года вырос на 9,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 852,6 тыс. рублей. За май — август показатель приблизился к рекордным значениям конца прошлого года (в декабре 2019 года — 862 тыс. рублей).

Самый большой средний размер выданных автокредитов был отмечен в Москве (1 297 тыс. рублей), Московской области (1 055,3 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (1 034,5 тыс. рублей), Ленинградской области (962,1 тыс. рублей), а также в Краснодарском крае (945,8 тыс. рублей).

Наивысший рост среднего чека выданных автокредитов в августе продемонстрировали Кемеровская (+46,7%) и Самарская (+15,9%) области, Москва (+14%), а также Воронежская (+13,7%) и Тверская (+12,5%) области. Единственным регионом, в котором средний размер автокредита незначительно снизился, оказалась Иркутская область (-1,2%).