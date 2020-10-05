Рубль ослабил позиции к доллару и евро по итогам основной валютной сессии понедельника, показывают данные Московской биржи.

На 19:00 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 78,38 рубля, что на 18 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил на указанный момент времени 92,39 рубля (плюс 77 копеек).

С начала торгов было проведено свыше 40 тыс. сделок с долларом на общую сумму более 2,2 млрд долларов и около 7 тыс. сделок с евро примерно на 354 млн евро. Диапазоны по курсам составляли 77,82—78,88 рубля за доллар и 91,27—92,76 рубля за евро.



«В понедельник рубль открылся вверх на позитивном внешнем фоне, но быстро перешел к снижению, хотя ситуация на мировых рынках лишь умеренно ухудшилась… Развивающиеся валюты сегодня в большинстве своем показали восходящую динамику, ускорив рост после старта российской сессии. Этой тенденции способствовало снижение доллара, начавшееся незадолго до нашего открытия. Российский долговой рынок некоторое время оказывал поддержку рублю, попытавшись развить импульс роста предыдущей недели. Индекс гособлигаций RGBI на старте торгов совершил рывок вверх, обновив двухнедельный максимум, но затем растерял почти все сегодняшние достижения… Рубль до второй половины основных торгов находился под сильным давлением. Затем он все-таки сократил потери, реагируя на усиление восходящей динамики глобальных площадок и нефти», — описывает валютную динамику эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.