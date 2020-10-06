Основные фондовые торги в РФ завершились во вторник ростом индексов, показывают данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи прибавил 0,38% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 2 892,99 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,92% — до уровня 1 168,56.

Акции «АЛРОСы» прибавили в цене 3,9%, Сбербанка — 1,59%, «Газпрома» — 1,2%, «ЛУКОЙЛа» — 0,95%, ВТБ — 0,7%. Бумаги «Норильского никеля» подешевели на 2,28%, «Тинькофф» — на 1,01%, «Яндекса» — на 0,62%, МТС — на 0,31%, Мосбиржи — на 0,03%.



«Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов закреплялись в плюсе ввиду благоприятных внешних факторов, повышения отдельных акций и стабилизации рубля», — отмечала незадолго до окончания сессии аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

«Индексы Мосбиржи и РТС во вторник, несмотря на предпосылки к консолидации, были склонны к росту, но рублевый индикатор при этом не смог устоять выше 2 900 пунктов… На данный момент повышение продолжается в рамках коррекции к основному нисходящему тренду, а о возможности его смены в краткосрочном периоде стоит задуматься при закреплении индекса Мосбиржи выше 2 900 пунктов», — комментирует эксперт.