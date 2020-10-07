Оформить ипотеку с господдержкой в СберБанке можно по ставке от 0,1% годовых. Сниженные ставки действуют в рамках программы субсидирования с застройщиками на DomClick.ru на покупку квартир в новостройках, говорится в релизе финучреждения.

Льготная ставка по программе господдержки для семей с детьми:

0,1% годовых в первый год кредита (на оставшийся срок — 4,7% годовых);

1% годовых в первые два года кредитования (на оставшийся срок — 4,7% годовых);

2,5% годовых на весь срок кредита.

Ставка по программе «Господдержка-2020»:

0,1% годовых в первый год кредита (на оставшийся срок — 6,1% годовых);

2,4% годовых в первые два года кредитования (на оставшийся срок — 6,1% годовых);

3,9% годовых на весь срок кредита.

Ставка на покупку квартиры в новостройке:

0,9% годовых в первый год кредита (на оставшийся срок — 7,6% годовых);

3,9% годовых в первые два года кредитования (на оставшийся срок — 7,6% годовых);

5,4% годовых на весь срок кредита.

Минимальные процентные ставки по ипотеке указаны для зарплатных клиентов Сбербанка при использовании сервиса «Электронная регистрация» и с учетом скидки от застройщика в рамках программы субсидирования при сроке кредитования до семи лет.