Оформить ипотеку с господдержкой в СберБанке можно по ставке от 0,1% годовых. Сниженные ставки действуют в рамках программы субсидирования с застройщиками на DomClick.ru на покупку квартир в новостройках, говорится в релизе финучреждения.
Льготная ставка по программе господдержки для семей с детьми:
- 0,1% годовых в первый год кредита (на оставшийся срок — 4,7% годовых);
- 1% годовых в первые два года кредитования (на оставшийся срок — 4,7% годовых);
- 2,5% годовых на весь срок кредита.
Ставка по программе «Господдержка-2020»:
- 0,1% годовых в первый год кредита (на оставшийся срок — 6,1% годовых);
- 2,4% годовых в первые два года кредитования (на оставшийся срок — 6,1% годовых);
- 3,9% годовых на весь срок кредита.
Ставка на покупку квартиры в новостройке:
- 0,9% годовых в первый год кредита (на оставшийся срок — 7,6% годовых);
- 3,9% годовых в первые два года кредитования (на оставшийся срок — 7,6% годовых);
- 5,4% годовых на весь срок кредита.
Минимальные процентные ставки по ипотеке указаны для зарплатных клиентов Сбербанка при использовании сервиса «Электронная регистрация» и с учетом скидки от застройщика в рамках программы субсидирования при сроке кредитования до семи лет.