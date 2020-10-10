Ситибанк внес изменения в условия акции «Приведи друзей», в рамках которой клиенты банка могут рекомендовать карты Ситибанка и получать за это вознаграждение, говорится в релизе финучреждения.

«Теперь в качестве рекомендующего могут выступать и держателидебетовых карт с пакетом банковских услуг СitiOne, а сумма вознаграждения для рекомендующего увеличена до 3 тысяч рублей, 3 тысяч миль, 30 тысяч селектов за успешную рекомендацию и зависит от типа карты рекомендующего. При этом тот, кому рекомендуют карту Ситибанка, также может получить вознаграждение на сумму 2 тысячи рублей, 2 тысячи миль или 20 тысяч селектов. Кроме того, на сайте акции появилась возможность проверить статус своих рекомендаций, данные на сайте обновляются еженедельно», — отметили в кредитной организации.

Для участия в акции и получения вознаграждения за рекомендацию кредитной карты необходимо зарегистрироваться в качестве рекомендующего на специальной странице и создать ссылку следующим образом: ввести десятизначный номер своего мобильного телефона (без кода страны) и последние 4 цифры номера кредитной или дебетовой карты и нажать кнопку «Получить ссылку». После того как ссылка будет получена на указанный номер, поделиться ею с друзьями.

Получатель ссылки, перейдя по ней, сможет выбрать нужную ему кредитную карту и подать заявку на ее получение. В течение месяца после одобрения карты клиент, получивший рекомендацию, должен совершить трансакции по выпущенной для него карте на сумму не менее 2 тысяч рублей, уточнили в банке.

Акция «Приведи друзей» доступна для держателей любых кредитных карт, оформленных в Ситибанке, кроме карт Citi Prestige и Citi Ultima.