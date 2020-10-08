Банк «Приморье» подключился к Системе быстрых платежей (СБП), сообщает пресс-служба кредитной организации. Клиенты банка могут быстро, просто и безопасно отправлять денежные переводы по номеру телефона. Сервис доступен круглосуточно держателям карт банка, пользующимся мобильным приложением.

«Вместо номера карты получателя или других банковских реквизитов для осуществления перевода клиенту нужно знать только номер телефона и желательно наименование банка, где у адресата открыт счет. В СБП списание денежных средств со счета и зачисление на счет происходит мгновенно, сервис работает круглосуточно», — комментирует директор департамента информационных банковских технологий банка «Приморье» Сергей Акулов.

Он уточнил, что при отправке переводов через СБП на сумму до 100 тыс. рублей на одного отправителя в месяц комиссия не взимается. Лимит одного исходящего перевода в банке «Приморье» — 75 тыс. рублей, общая сумма переводов — не более 1,9 млн рублей по всем счетам клиента в месяц.

Чтобы отправить перевод с помощью Системы быстрых платежей в мобильном приложении банка «Приморье», нужно зайти в раздел «Переводы» и выбрать меню «По номеру телефона». Номер телефона можно выбрать из адресной книги или ввести вручную в формате +7. Затем в приложении появится список всех банков — участников СПБ, из которого нужно выбрать банк получателя. Далее необходимо ввести сумму перевода и сообщение получателю (не обязательно).

В настоящий момент участниками СБП являются 179 российских банков. С полным перечнем участников системы можно ознакомиться на сайте СБП .

