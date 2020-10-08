Семьи с детьми с инвалидностью могут оформить ипотеку СберБанка по льготной программе кредитования «Ипотека с господдержкой для семей с детьми» на покупку квартиры в новостройке. Об этом 8 октября сообщает пресс-служба кредитной организации.



Сниженные ставки в рамках программы субсидирования с застройщиками составят:

0,1% годовых в первый год кредита (на оставшийся срок — 4,7% годовых);

1% годовых в первые два года кредитования (на оставшийся срок — 4,7% годовых);

2,5% годовых на весь срок кредита.

Стандартная ставка по программе господдержки для семей с детьми составляет 5% годовых, а при оформлении сделки в электронном виде — 4,7% годовых.

Сумма кредита: до 12 млн рублей — при покупке жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; до 6 млн рублей — при покупке жилья в других регионах. Первоначальный взнос — от 15% стоимости недвижимости.

Программа действует до 31 декабря 2022 года. В случае установления инвалидности у ребенка после 31 декабря 2022 года — до 31 декабря 2027 года.

Льготные ставки по ипотеке также доступны для семей, у которых в период с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022-го родился второй или последующий ребенок.