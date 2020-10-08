Из-за распространения коронавируса в столице сотрудники, переведенные на удаленный режим работы, должны предоставлять работодателю свои номера телефонов, проездных документов и транспортных средств, говорится в сообщении столичного оперштаба.

«Что делать, если сотрудники откажутся от предоставления личных данных (номеров авто и карт «Тройка») в отчетные таблицы? Обязанность по представлению сведений распространяется не только на организации, но и на их работников. В соответствии со ст. 189 Трудового кодекса РФ работники обязаны соблюдать дисциплину труда, в том числе правила поведения, определенные федеральными законами», — говорится в сообщении.

Так, с 5 октября работодатели столицы обязаны перевести на удаленную работу не менее 30% сотрудников, а также всех работников старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями (кроме тех, чье присутствие на рабочем месте критически важно для работы организации). Требование не распространяется на медицинские организации, «Росатом», «Роскосмос», предприятия оборонного комплекса и некоторых других стратегических отраслей.

Как поясняет мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге, контроль соблюдения требований о переводе на удаленную работу возложен на Объединение административно-технических инспекций города Москвы. Сотрудники ОАТИ будут проводить выборочные проверки, а также реагировать на жалобы граждан о неправомерных отказах в переводе на удаленную работу.

В Москве работодателей обяжут предоставлять личные данные сотрудников на «удаленке» Об этом говорится в указе мэра столицы Сергея Собянина.

В оперативном штабе Москвы пояснили, что ограничения применяются не к отдельным отраслям, а к организациям в целом, пишет РБК . Компании, которые работают в социальных сферах (например, в сфере общественного транспорта или вывоза отходов) могут сократить численность присутствующих на рабочем месте сотрудников за счет офисного персонала. К критически важным сотрудникам, которые остаются на рабочем месте, относятся те, чье отсутствие создает угрозу жизни, здоровью граждан или ущерба имуществу. К таким сотрудникам относятся также те, чье отсутствие может привести к сбою в работе непрерывно действующих или опасных производств.