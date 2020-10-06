Номера мобильных телефонов, машин и транспортных карт «Тройка» сотрудников, находящихся на «удаленке», будут обязаны предоставлять работодатели властям Москвы в рамках исполнения указа о переводе 30% работников на удаленный режим работы. Об этом говорится в указе мэра столицы Сергея Собянина.

«Номер мобильного телефона, государственный регистрационный номер транспортного средства (при наличии), номер электронной карты «Тройка» (при наличии), номер электронной карты «Стрелка» (при наличии), номер социальной карты (при наличии), номер месячного проездного билета без лимита поездок и с лимитом 70 поездок, временного единого социального билета, временного льготного билета (при наличии)», — говорится в тексте указа.

В Москве временно заблокируют социальные карты школьников и пенсионеров Сергей Собянин пояснил, что ситуация с коронавирусом с каждым днем становится сложнее и драматичнее.

Ранее сообщалось, что работодателей в Москве обязали еженедельно с 12 октября отчитываться о переведенных на дистанционный формат работы сотрудниках. За невыполнение этих требований работодателям может грозить административная ответственность в виде штрафа, уточняется в документе.