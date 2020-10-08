Из Народного Банка могли выводиться ликвидные активы посредством сделок по продаже имущества, монет из драгоценных металлов, а также путем кредитования заемщиков, не обладающих способностью исполнить свои обязательства, — признаки соответствующих действий его бывшего руководства и собственников увидела временная администрация финучреждения, введенная в связи с отзывом его лицензии 24 июля этого года, следует из сообщения ЦБ .

Причиненный банку ущерб оценивается не менее чем в 1,2 млрд рублей.

Кроме того, временная администрация заподозрила предпочтительное удовлетворение банком требований одних кредиторов за счет других.

По оценке временной администрации, стоимости активов банка недостаточно для выполнения обязательств перед кредиторами. Банк России в конце августа направил в Арбитражный суд Москвы заявление о признании Народного Банка банкротом, рассмотрение дела назначено на 30 октября.

Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний со стороны бывших должностных лиц банка, передана в Генпрокуратуру и МВД, в очередной раз сообщает пресс-служба ЦБ.

Накануне стало известно о направлении правоохранителям информации о противодействии деятельности временной администрации со стороны экс-главы банка Сергея Турбина, которое выразилось в несоблюдении требований по передаче правоустанавливающих документов на активы банка.



Ранее ЦБ представил данные, согласно которым «дыра» в капитале Народного Банка составляет порядка 238 млн рублей.