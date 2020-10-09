Клиенты СберБанка смогут получать уведомления об эвакуации автомобилей в Москве, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«СберБанк совместно с ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» реализовал новую услугу по информированию москвичей и гостей города о факте эвакуации автомобиля — «Проверка эвакуации», — говорится в релизе.

Каждый пользователь «Сбербанк Онлайн» может подключить бесплатную подписку на данный сервис. В случае эвакуации его автомобиля подписчик не только оперативно получит push-уведомление об инциденте, но и сможет ознакомиться с информацией о нарушении, посмотреть кратчайший маршрут до специализированной стоянки и узнать условия получения автомобиля.

Кроме того, водитель сможет в режиме онлайн оплатить перемещение на спецстоянку и последующее хранение транспортного средства.

Для подключения нового сервиса необходимо войти в «Сбербанк Онлайн», перейти во вкладку «Платежи» и в поисковой строке ввести «Проверка эвакуации». В открывшемся окне надо ввести госномер своего автомобиля и нажать кнопку «Подключить». Автоматические оповещения подключаются абсолютно бесплатно. Также можно в любой момент вручную проверить наличие сведений об эвакуации в базе «Московского паркинга».

