СберБанк создал и запатентовал первую в России систему проверки юридических лиц на правоспособность на базе искусственного интеллекта. Об этом в понедельник сообщили в кредитной организации.

С помощью робота-юриста, разработанного в правовом департаменте «Сбера», за восемь месяцев подготовлено свыше 2,5 млн юридических заключений. Робот позволяет значительно ускорять бизнес-процессы и избегать ошибок при ручной обработке больших массивов данных и проверке информации о контрагентах. Процесс анализа одного юридического лица занимает в среднем семь минут.

«Обрабатывая большие массивы данных, робот-юрист позволяет бизнесу принимать решения в кратчайшие сроки. Робот служит для юристов мощным подспорьем. Он берет на себя рутинные процессы, освобождая время сотрудников на новые задачи, связанные с ростом бизнеса, на интеллектуальную и творческую работу. Разработка и патентование робота — это не только путь к повышению эффективности процессов, но и прорыв на рынке LegalTech. «Сбер» справился с задачей, которую долгое время рынок во всем мире считал одной из самых сложных», — комментирует первый заместитель председателя правления СберБанка Александр Ведяхин.

Робот проверяет контрагентов путем распознавания и извлечения из документов юридически значимой информации. Происходит проверка сведений о банкротстве, ликвидации и реорганизации юридических лиц, корректности сведений, содержащихся в выписке из ЕГРЮЛ, полномочий подписанта на заключение сделки и многих других параметров. Система анализирует информацию из более чем десяти документов.

Результат проверки правоспособности — не просто ответ «кредитовать» или «отказать в кредите», а выводы по ключевым риск-метрикам клиента, подчеркивают в банке. «Правовой риск описывается максимально подробно с учетом различных аспектов, в том числе обоснования и уровня риска, оценки возможности устранить и минимизировать риск», — говорится в релизе.



«Разработка может быть широко востребована на рынке в различных областях бизнеса, а именно везде, где требуется проверка правоспособности клиентов и контрагентов», — заключают в «Сбере».