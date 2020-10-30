В России необходимо как можно скорее поднимать минимальный размер оплаты труда до приемлемых значений. Об этом заявил, комментируя продемонстрированный опросом Росстата катастрофический уровень бедности в стране, председатель партии «Справедливая Россия», руководитель соответствующей думской фракции Сергей Миронов, чье мнение приводится в материале на сайте партии.

«Свежие данные Росстата заставляют вновь вернуться к проблеме низкого уровня МРОТ и новой методики его расчета. Половина семей в России могут позволить себе только еду и одежду, в аналогичном материальном положении находится две трети молодых семей, а также две трети пенсионеров. Новая методика, которую предлагает Минтруд, законсервирует этот чудовищный уровень бедности еще на пять лет», – сказал он.

Политик напомнил, что предложение Минтруда сводится к тому, чтобы зафиксировать МРОТ на уровне 42% от медианной зарплаты с возможностью пересмотреть это соотношение только через пять лет. «По последним данным, медианная зарплата едва превышает 30 тыс. рублей, то есть половина работников в России получают меньше этой суммы. Половина домохозяйств в России не могут позволить себе что-то, кроме одежды и еды. Предложение Минтруда по сути заключается в том, чтобы в России можно было платить зарплату в размере 42% от затрат, необходимых на покупку еды и одежды», — отметил председатель «Справедливой России».

Почти две трети молодых семей заявили о средствах только на одежду и еду Наиболее финансово благополучно чувствуют себя семьи в Ямало-Ненецком автономном округе.

«Такой подход к оплате труда формирует очень опасное явление — бедность работающих. Эта социальная болезнь тянет за собой все общество и заставляет его деградировать. Со стороны работников формируется отношение «как вы платите, так я и работаю». В результате производительность труда падает, экономика стагнирует, производственные фонды не обновляются, растут коррупция и теневая экономика, а все, кто хочет платить и получать нормальные деньги, переходят на зарплату в конвертах», — заявил Миронов.



Он отметил, что справедливый и эффективный уровень МРОТ для России не может быть меньше 50 тыс. рублей. «Методика расчета МРОТ, которой пытается подражать наше Министерство труда, на самом деле сложнее: она работает в странах, где численность среднего класса выше 50% населения. Соответственно, в России необходимо рассчитывать МРОТ на уровне половины от зарплат среднего класса, это 50—60 тыс. рублей. Тогда у нас не будет работающих бедных, а бизнес будет вынужден вкладываться в обновление парка техники, оптимизацию производственных процессов, искать другие способы повышать производительность труда. Потребительский спрос при таких зарплатах обеспечит очень существенный экономический рост», — заключил Миронов.

