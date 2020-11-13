Некоторые банки на текущей неделе ввели новые вклады, а также изменили ставки по действующим. Разберемся в нововведениях.

СберБанк предлагает вклад «Выгодный сезон». Депозит открывается на срок от трех до 24 месяцев. Доходность составит 3,6—4% годовых. Минимальная сумма — 50 тыс. рублей, ограничений по максимальной сумме нет. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.

Солид Банк предлагает новый вклад «Юбилейный», приуроченный к 30-летию кредитной организации. Вклад открывается в сумме от 10 тыс. рублей сроком на 370 дней. Процентная ставка за первые 91 день составляет 4%, за оставшийся период — 5,5% годовых. Дополнительные взносы возможны в первые 181 день с даты открытия вклада, частичное снятие средств не предусмотрено.

Примсоцбанк ввел новый вклад «Социальный» для пенсионеров, которые не имели вкладов в банке в период с 1 января 2019 года по настоящее время. Вклад открывается в сумме от 10 тыс. до 100 тыс. рублей на 367 дней. Процентная ставка при оформлении депозита в отделении — 5,6%, через интернет-банк — 5,7% годовых.

Банк «СИАБ» повысил процентную ставку по депозиту «Праздничный». Теперь вклад «Праздничный» (от 50 тыс. рублей на 181 день) можно оформить под 5% годовых (ранее — под 4,5%). Дополнительные взносы и частичное снятие не предусмотрены.

Банк «Солидарность» ввел вклад «Отличный процент». Оформить депозит можно на 181 день под 5,2% в отделениях банка и под 5,4% годовых через систему дистанционного банковского обслуживания. Минимальная сумма — 50 тыс. рублей. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.



Трансстройбанк ввел вклад «Осенний Плюс». Его минимальная сумма — 100 тыс. рублей, сроки — 181, 370 и 740 дней. Доходность составляет 5,2—5,4% годовых. Депозит можно пополнять суммами от 5 тыс. рублей в течение 30 дней со дня его открытия. Расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются ежемесячно.

Клиентам ОТП Банка стала доступна новая ставка по вкладу «Проценты сразу». Теперь срок депозита разбит на шесть равных периодов, каждому из которых присваивается отдельная процентная ставка. В некоторых периодах ставка достигает 7% годовых.

Земский Банк ввел вклад «Новогодний тариф». Депозит открывается на 190 и 375 дней под 4,5% и 5% годовых соответственно. Ограничений по минимальной сумме нет. Возможны дополнительные взносы. Расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.

Хоум Кредит Банк повысил ставки по некоторым рублевым вкладам. Доходность депозита «12 месяцев Плюс» составит 4,3% (до этого — 3,9%), «18 месяцев Плюс» — 4,7% (вместо 4,3%), «24 месяца Плюс» — 5% (ранее — 4,6%), а «36 месяцев Плюс» — 5,4% годовых (прежде — 5%).

Севергазбанк предложил новый вклад «Доходный». Депозит открывается в сумме от 50 тыс. рублей на 181 день. Процентная ставка при размещении средств через отделение банка составляет 4,2%, а при открытии вклада через интернет-банк — 4,3% годовых.

Норвик Банк ввел вклад «30 лет на пять!». Срок депозита составляет 30 месяцев и один день, доходность — 5% годовых. Минимальная сумма равна 30 тыс. рублей. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются ежемесячно на счет вклада до востребования.