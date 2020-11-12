Новикомбанк обновил функционал мобильного приложения «Интер@актив». Обновленное приложение доступно для скачивания в App Store и Google Play, сообщает пресс-служба банка.

«В новой версии мобильного приложения появился онлайн-чат, в котором можно задать вопрос специалисту, а также получить консультацию по продуктам и услугам Новикомбанка. Для того чтобы написать в чат, надо зайти в раздел «Профиль» и выбрать соответствующую строку», — говорится в релизе.

Еще одно новшество: в разделе «Платежи, мобильная связь» добавлена единая кнопка оплаты. Для оплаты услуг связи теперь достаточно указать номер мобильного телефона, система автоматически определит оператора сотовой связи.

Найти компанию для оплаты услуг ЖКУ в обновленном приложении можно по ИНН, который указан в квитанции. Также появилась возможность создания и сохранения шаблона в разделе «Истории операции», в начале перевода и на завершающем экране. В разделе «На карте» теперь можно увидеть расстояние до ближайшего офиса банка, банкомата (АТМ) с учетом геопозиции клиента.