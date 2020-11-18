Фондовые торги в РФ завершились в среду ростом ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи прибавил 0,93% к уровню закрытия предыдущей сессии, составив 3 080,68 пункта. Индекс РТС поднялся на 1,45% — до отметки 1 276,75 пункта.

Акции «ЛУКОЙЛа» подорожали на 1,94%, Московской биржи — на 1,82%, «Газпрома» — на 1,59%, «Магнита» — на 1,31%, «Норильского никеля» — на 0,8%, «Яндекса» — на 0,48%. Бумаги МТС снизились в цене на 0,83%, Mail.ru — на 0,63%, СберБанка — на 0,62%, «Полюса» — на 0,09%.



«В среду российский фондовый рынок смог продолжить восходящую динамику на поддержке со стороны внешних факторов. Покупкам в наших акциях вновь способствовала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent прибавил порядка 1,5%, выйдя в район 44,4 доллара за баррель. Также рост нашего рынка поддержала динамика западных площадок… Отметим, что в начале торгов продажи в российских акциях преобладали, однако улучшение внешней конъюнктуры, прошедшее на очередных новостях по разработке вакцины, вернуло позитивные настроения на наш рынок и позволило ему отыграть потери вторника», — комментирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.