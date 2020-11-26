Фондовые торги в России стартовали в четверг в «зеленой зоне», показывают данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи на 10:06 мск прибавил 0,17% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 3 139,86 пункта. Индекс РТС вырос на 0,52% — до отметки 1 308,64.

«Внешний фон на открытии торгов четверга складывается умеренно позитивный. Цены на нефть продолжают повышение этой недели, а настроения на мировых фондовых площадках — преимущественно оптимистичны», — указывает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

Перед стартом торгов она предположила, что в начале сессии российские фондовые индексы, скорее всего, «изменятся незначительно, а по ходу дня могут проявлять склонность к умеренному снижению в случае ухудшения внешнего фона». «Отсутствие торгов в США и близость важных технических уровней по рисковым активам закономерно могут спровоцировать частичную фиксацию прибыли», — поясняет эксперт.

«Учитывая сохранение роста нефтяных котировок, в четверг ждем сохранения инерционного роста рынка: индекс Мосбиржи в течение торгов попробует продвинуться чуть выше и протестировать зону 3 150—3 160 пунктов, однако ввиду невысокой торговой активности по итогам дня может не суметь в ней удержаться», — пишет начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов.

