В октябре заемщики остановили платежи по автокредитам на 638 млн рублей, объем ранней просроченной задолженности (до 30 дней) вырос на 10,6% по сравнению с предыдущим месяцем, пишет РБК . Это вторая волна роста просрочки в сегменте автокредитования, говорится в совместном исследовании бюро кредитных историй «Эквифакс» и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

Сопоставимый объем новых неплатежей — на 672,1 млн рублей — наблюдался в России в мае. Однако количество договоров, которые в октябре вышли в просрочку, пока гораздо меньше майских показателей: 28,7 тыс. против 37,6 тыс. В октябре ранняя просрочка в других сегментах кредитования падала по сравнению с предыдущим месяцем: на 16,1% — по кредитным картам, на 7,2% — по ссудам наличными, на 8,5% — по ипотеке. Всего за месяц россияне перестали обслуживать обязательства на 5,9 млрд рублей, что на 7,7% меньше сентябрьских значений.

В банках утверждают, что в их портфеле объем ранней просрочки так быстро не растет, но тенденцию на рынке подтверждают. Причины неплатежей те же, что и весной: потеря заемщиками работы или снижение зарплат в организациях, пострадавших от очередных ограничений, связанных с пандемией, отметили в кредитных организациях.

Как считают эксперты, увеличение объема просрочки в сегменте автокредитования также может объясняться недавним всплеском спроса на новые машины. По данным «Эквифакса», начиная с июня в России начали активно восстанавливаться выдачи автокредитов. В июле банки оформили 89,4 тыс. договоров на 70,4 млрд рублей, что на 20% превысило результаты аналогичного месяца 2019 года. Повышенный объем продаж сохранился до октября, когда банки выдали 75,2 тыс. автокредитов на 61,2 млрд рублей.

По данным НБКИ и «Автостата», в III квартале выдачи автокредитов выросли на 88,1% в квартальном выражении и на 4,9% в годовом. Объем продаж автомобилей рос сопоставимыми темпами: на 87,3% и 3,4% соответственно. В III квартале больше четверти машин с пробегом (25,9%) были проданы в кредит, за год этот показатель вырос на 7,3 п. п., подсчитали в автодилерской сети «Рольф». Доля кредитных продаж в сегменте новых автомобилей за тот же период увеличилась почти на 4 п. п. и превысила 67%. Количество проблемных автокредитов не выросло, отметил директор НАПКА Борис Воронин: в октябре платежи остановились по 28,7 тыс. договоров, что на 23,7% меньше рекордного показателя мая.

По оценке «Эквифакса», доля «плохих» долгов на ранней стадии взыскания в автокредитных портфелях банках пока незначительна — 7—8%. К концу текущего года объем всей просроченной задолженности по автокредитам снизится, в том числе за счет продажи и списания банками проблемных долгов, считают там. В МС Банке ожидают, что общий объем проблемной задолженности продолжит увеличиваться, а величина прироста зависит от развития распространения коронавирусной инфекции.