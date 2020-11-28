Помимо выгодной ставки (значимо для 81% респондентов) при выборе кредита на покупку автомобиля россияне больше всего обращают внимание на минимальный пакет документов (6%) и возможность сделать все онлайн (6%). Таковы данные исследования Райффайзенбанка.



Для 4% оказалось важным отсутствие условий по каско, а для 3% — скорость получения денег.

«Интересно, что для петербуржцев более, чем для жителей других регионов, важен дистанционный сервис (11%) и менее значима ставка (73%). При этом быстрее всего кредитное решение принимают жители Перми: 15% готовы дать ответ в тот же день, а дольше всего — жители Самары: 48% требуется для этого больше недели. Что касается общего числа респондентов, то большинство (41%) собираются обдумывать кредитное предложение больше недели. В тот же день принять кредитное предложение готовы 7% опрошенных, а на следующий — 10%», — сказано в сообщении.

В онлайн-опросе участвовали порядка тысячи жителей пяти городов-миллионников. Это мужчины и женщины (45% и 55% соответственно), преимущественно 26—45 лет. Ежемесячный доход большинства респондентов составляет от 30 тыс. до 60 тыс. рублей.