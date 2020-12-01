Рубль находится в разнонаправленной динамике к основным зарубежным денежным единицам в начале валютных торгов вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:07 мск доллар терял 3 копейки, а евро дорожал на 16 копеек по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов. На 10:17 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 76,32 рубля (минус 7 копеек), курс евро — 91,27 рубля (плюс 10 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич, во вторник утром на российском рынке для рубля сложился противоречивый внешний фон. По его словам, в начале сессии ожидается умеренное укрепление рубля по отношению к основным мировым валютам, что приведет к отступлению пары доллар/рубль ниже 76,2 рубля. В дальнейшем, в случае ухудшения ситуации в ценах на нефть, давление на рубль может усилиться, в результате чего американская валюта отыграет утренние потери и перейдет к росту, прогнозировал эксперт.

«Рубль в первые часы торгов вполне может предпринять очередную попытку подрасти, но шансов на закрепление пары доллар/рубль под отметкой 76 практически нет. С одной стороны, российскую валюту будет поддерживать слабеющий на мировой арене доллар, с другой — давит на него снижающаяся нефть. Стоит отметить, что в последнее время рубль более активно реагирует на изменение нефтяных цен, чем на динамику мирового валютного рынка», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.