Альфа-Банк разработал сервис для корпоративных клиентов, который позволяет автоматизировать работу с самозанятыми. Он объединяет два приложения: Alfa.Corporate для компании и «Мой доход» для физического лица, говорится в релизе финучреждения.

«Сервис закрывает весь бизнес-процесс по оформлению самозанятых и выплатам за их услуги, включая регистрацию физического лица в качестве самозанятого, организацию выплат, автоматическую проверку статуса исполнителя, регистрацию его доходов и уплату налогов по ним, отзыв чеков в случае возврата средств», — сказано в сообщении.

Вознаграждение самозанятым можно выплачивать в любые банки по реквизитам карты или счета. Это удобно как для компании, так и для физического лица, от которого не требуется посещать отделение банка.