



Некоторые банки на текущей неделе ввели новые вклады, а также изменили ставки по действующим. Разберемся в нововведениях.

Уральский Банк Реконструкции и Развития предлагает посетителям Банки.ру оформить вклад «Новогодний» на специальных условиях. Для открытия депозита на особых условиях необходимо получить промокод, оформив заявку на портале Банки.ру. Депозит открывается на 180 дней под 5,2% годовых.

Банк «Открытие» повысил ставки по вкладам в рублях. С 1 декабря ставка составляет 4,75% по срочным вкладам при размещении суммы от 750 тыс. рублей на 181 день с выплатой дохода в конце срока. Для клиентов со статусом «Премиум» данные условия будут действовать при размещении любой суммы на депозите.

Промсвязьбанк ввел вклад «Зимнее чудо». Срок депозита составляет 250 дней и разделен на три периода начисления процентов: с первого по 50-й день — 5,5%, с 51-го по 100-й день — 4,25%, со 101-го по 250-й день — 4%.

Банк «Союз» ввел вклад «Замороженный процент». Минимальная сумма — 100 тыс. рублей. Срок — 367 дней. Доходность при оформлении в отделении банка составляет 4,6%, в интернет-банке — 4,7% годовых. Дополнительные взносы и расходные операции не допускаются.

Кубаньторгбанк ввел вклад «Новогодний». Оформить его можно на 181 день под 4,75% годовых. Минимальная сумма — 10 тыс. рублей. Возможны дополнительные взносы и расходные операции до суммы неснижаемого остатка, равного минимальной сумме вклада. Проценты выплачиваются ежемесячно на текущий счет.

Банк «Новокиб» ввел новый вклад «Копите с выгодой». Вклад открывается от 50 тыс. рублей на 540 дней. Процентная ставка составляет 4,3% годовых. Дополнительные взносы принимаются от 1 тыс. рублей не позднее чем за 30 дней до окончания срока вклада. Частичное снятие предусмотрено до уровня неснижаемого остатка, равного первоначальной сумме вклада.

Банк «Россия» ввел новый сезонный вклад «Морозные узоры». Депозит открывается от 3 тыс. рублей сроком от 31 до 367 дней. Процентная ставка по вкладу устанавливается в зависимости от суммы и срока размещения депозита (от 3% до 4,1% годовых). Частичное снятие не предусмотрено.

Саммит Банк ввел вклад «Новогодний калейдоскоп». Депозит открывается от 10 тыс. рублей на 370 дней. Процентная ставка составляет 5% годовых. Дополнительные взносы принимаются в первые 180 дней с даты открытия вклада. Частичное снятие не предусмотрено.

Углеметбанк ввел новый вклад «Новогодний». Он открывается от 30 тыс. рублей сроком на 90 дней. Процентная ставка начисляется следующим способом: с первого по 45-й день — 5%, с 46-го по 75-й день — 3,7% годовых, с 76-го по 90-й день — 3% годовых.

Банк «Форштадт» ввел новый вклад «Зимний». Депозит открывается в сумме от 30 тыс. рублей на 370 дней. Процентная ставка устанавливается в зависимости от суммы размещения средств: от 30 тыс. рублей — 4,25%, от 500 тыс. рублей — 4,45% годовых.

Экономбанк ввел новый вклад «Юбилейный». Он открывается в сумме от 30 тыс. рублей до 10 млн рублей сроком на 12 месяцев. Процентная ставка составляет 4,7% годовых. Дополнительные взносы принимаются от 10 тыс. рублей в первые шесть месяцев. Частичное снятие не предусмотрено.

Банк «Кубань Кредит» ввел вклад «Зимняя сказка». При оформлении в отделении банка доходность депозита составит 4,25—4,4%, в интернет-банке — 4,5—4,7% годовых. Минимальная сумма — 5 тыс. рублей. Расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются ежемесячно.

ВУЗ-Банк ввел вклад «Пенсионный». Депозит открывается клиентам в возрасте от 55 лет (необходимо предоставить документ, подтверждающий возраст) или при наличии пенсионного удостоверения. Минимальная сумма — 50 тыс. рублей. Срок — 1 100 дней. Доходность составляет 5,7% годовых.

Банк «Столичный Кредит» предлагает вклад «Зимний». Минимальная сумма — 30 тыс. рублей. Срок — 367 дней. Доходность составляет 5% годовых. Пополнение и частичное снятие средств не предусмотрены. Проценты выплачиваются ежемесячно.

Азиатско-Тихоокеанский Банк ввел вклад «Морошка». Депозит оформляется на 182 дня под 4,5% годовых. Минимальная сумма — 50 тыс. рублей. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.

Трансстройбанк ввел «Праздничный» вклад. Срок депозита составляет 540 дней и разделен на три периода начисления процентов: с первого по 180-й день — 5,3%, со 181-го по 360-й день — 5,4%, с 361-го по 540-й день — 5,5%. Средняя годовая процентная ставка за полный срок вклада составит 5,4%. Минимальная сумма — 10 тыс. рублей.