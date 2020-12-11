Доля безналичных платежей за пять лет в России выросла с 39% до 70%. Об этом в интервью на YouTube-канале «Экономика. Верным курсом» сообщила первый зампредседателя ЦБ Ольга Скоробогатова, передает ТАСС.

«Наши люди очень доверяют нашей банковской системе, потому что, в принципе, за последние пять лет мы видим, что доля безналичных платежей выросла до 70%. Еще пять лет назад она была 39%, то есть мы сделали огромный рывок, — отметила она. — Люди доверяют безналичным инструментам, люди доверяют финансовой системе».



В октябре директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина сообщала, что Россия занимает четвертое место в рейтинге стран, население которых во время пандемии коронавируса активно отказывалось от наличных в пользу безналичных платежей.