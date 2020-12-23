Размер среднего долга, взыскиваемого коллекторами по агентской схеме, то есть в пользу банка и от имени банка, в ноябре составил 5,8 тыс. рублей в месяц, пишет «Коммерсант» . По данным НАПКА, это максимальное значение с января 2020 года — тогда средний платеж составлял 6,3 тыс. рублей в месяц. В феврале он опустился до 5,6 тыс. рублей.

Долги, приобретенные коллекторами в рамках цессии, такой динамики не показывают — средний платеж по итогам ноября составил 3,5 тыс. рублей в месяц. Слабая динамика роста среднего платежа в этом сегменте объясняется тем, что коллекторы в отличие от банков не обязаны формировать резервы по просроченным ссудам, а значит, могут не спешить с взысканием долгов, дожидаясь наиболее подходящего момента для взыскания.

Банки стали раньше делиться долгами с коллекторами на фоне пандемии Коллекторы ожидают уверенного роста предложения просроченных долгов в 2021 году.

Банки не могут давать слишком долгие отсрочки неплательщикам: на кредитные организации давят нормативы, поэтому по мере восстановления экономической активности они активизировали взыскание, в том числе и с помощью коллекторов. Агентство действует строго по поручению банка и ограничено в своих возможностях по формированию особых условий погашения долга, пояснили участники рынка. Также в этом году на рынок взыскания влияет смена поведения россиян: многие перешли на сберегательную модель, а освободившиеся средства направляют на погашение долгов. Важно отметить и высокий уровень контактности клиентов в этом году, отметили участники рынка.

По предварительным прогнозам коллекторов, средний платеж в агентском взыскании может достигнуть в декабре текущего года 6 тыс. рублей. В 2021 году банки будут активно передавать долги в работу коллекторов — в абсолютном значении объем первичного размещения в следующем году может достигнуть 700 млрд рублей против 600 млрд рублей в 2020 году, считают участники рынка.