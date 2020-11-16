На фоне пандемии заемщики, чьи долги оказались у коллекторов, увеличили спрос на объединение своих займов, взятых в разных банках и микрофинансовых организациях (МФО), сообщили РБК в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). Если раньше доля таких клиентов не превышала 0,5% от числа тех, чьи обязательства проданы коллекторам, то к октябрю она выросла в шесть раз, до 3%, следует из статистики НАПКА.

Количество подобных обращений стало постепенно расти с апреля, когда в России начал действовать режим самоизоляции.



По данным ассоциации, 85% желающих объединить долги имеют обязательства перед МФО, 5% — только перед банками, а оставшиеся 10% должны тем и другим. 62% таких клиентов задолжали разным кредиторам сумму до 100 тыс. рублей, почти треть — до 500 тыс.

«По факту мы говорим об элементах рефинансирования просроченной задолженности, когда два — четыре долга [клиента будут] объединены в единый платеж», — поясняет механизм президент НАПКА Эльман Мехтиев.

«В отличие от традиционного кризиса пандемийный отличается своей непредсказуемостью, никто точно не может сказать, когда он завершится, как быстро вернутся доходы на прежний уровень. Поэтому неудивительно, что должники задумались над тем, как снизить эти платежи», — говорит гендиректор коллекторского агентства «НСВ» Роман Волосников. Он отмечает, что в условиях кризиса не все кредиторы были готовы снижать размер платежа.



Проблемы с погашением долгов напрямую связаны с их количеством, считает гендиректор финансового маркета «Юником24» Юрий Кудряков: «Согласно опросу, около 35% клиентов, имеющих на руках два кредита в разных кредитных организациях, признались, что в условиях пандемии им стало тяжелее обслуживать свои обязательства». Среди тех, кто обслуживает три ссуды, уже 60% заявляют о трудностях, а среди тех, у кого их четыре и более, — 90%. Около 45% опрошенных признались, что были бы рады снизить свою долговую нагрузку за счет снижения ежемесячного платежа, сообщил Кудряков.



По данным ЦБ, на 1 апреля 2020 года 42 млн россиян имели хоть один действующий кредит в банке или заем в МФО. Из них 86,7% должны только банкам, 5,6% — только МФО, а остальные — тем и другим. На 1 октября обязательства граждан перед банками составляли 19,4 трлн рублей, на просроченную задолженность приходится 4,7% этой суммы, или 911,8 млрд.



По оценкам НАПКА, за восемь месяцев 2020 года банки передали в работу коллекторам по агентской схеме долги на 405 млрд рублей и предложили агентствам купить проблемные кредиты еще на 137 млрд.