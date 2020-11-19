Банки стали передавать коллекторам больше долгов на ранней стадии просрочки, пишет РБК, ссылаясь на данные Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). В январе — октябре 2020 года доля переданных кредитов, по которым платежи просрочены менее чем на год, достигла 59%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 16 процентных пунктов. Треть кредитов в агентском портфеле коллекторов (33%) имеют просрочку менее 90 дней, за год их доля выросла на 11 п. п. Передача задолженности на поздних стадиях, наоборот, снизилась.
С начала года объем просроченной задолженности граждан перед банками вырос на 19,3% до 911,8 млрд рублей на 1 октября, следует из статистики ЦБ. Это 4,7% всего розничного портфеля банков.
По словам представителей банков, процесс по урегулированию просроченной задолженности в части взаимодействия с коллекторскими агентствами не изменился. Сегменты кредитов и сроки просрочки, по которым происходит привлечение контрагентов, остались прежними. Как считают в ВТБ, некоторые банки вынужденно омолодили портфель, передаваемый на аутсорсинг, так как не все смогли оперативно настроить удаленную работу во время пандемии, не потеряв при этом в эффективности. ВТБ стратегию не менял, отметили там.
Количество подобных обращений стало постепенно расти с апреля.
Коллекторы ожидают уверенного роста предложения просроченных долгов в 2021 году — до 480—500 млрд рублей, что выше рекордного показателя 2016 года, пишет «Коммерсант», ссылаясь на прогноз НАПКА. По итогам 2020 года объем предложения на рынке составит 380 млрд рублей, ожидают там. На оставшиеся месяцы года придется более 150 млрд рублей — по итогам января — октября предложение составило 220 млрд рублей. Еще один рекордный показатель 2020 года — доля выкупленной задолженности — 94% по итогам октября. Традиционно выкупается порядка 60% предложенной задолженности.
По ожиданиям участников рынка, тенденция сохранится в IV квартале этого года и в следующем году. Прогноз на следующий год обусловлен тем, что доля просроченной задолженности будет расти, а возраст задолженности, выставленной на торги, будет снижаться, отмечают эксперты. Как правило, основной объем долгов в портфеле приходится на просрочку сроком 360+. Те долги, которые вышли в дефолт в пандемию, во второй половине 2021 года могут быть выставлены на продажу, отмечают в НАПКА. В IV квартале уровень предложения будет пиковым за весь год, доля закрытых сделок сохранится на уровне более 85%: сыграет фактор отложенного спроса со стороны покупателей, считают эксперты. По мнению экспертов, также 15—20% заемщиков, которым банки в пандемию реструктурировали кредиты, могут не вернуться в график платежей.