Число фрилансеров в России за год выросло на 76%, в целом в 2020 году они смогли заработать более 110 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на имеющееся в его распоряжении исследование фриланс-биржи FL.ru и IT-холдинга TalentTech.

«Число новых исполнителей выросло на 76% по сравнению с 2019 годом. С начала года на своих услугах они заработали более 110 млн рублей. Количество новых заказчиков фриланс-услуг также выросло в сравнении с 2019 годом — рост составил 38%», — говорится в материале, основанном на анализе данных компании FL.ru за 2019—2020 годы.

Наибольший прирост числа фрилансеров в 2020 году замечен в категориях «тексты» (321%), «менеджмент» (240%), «переводы» (234%) и «мобильные приложения» (171%). Среди заказчиков наибольший прирост зафиксирован в категориях «аудио/видео» (130%), «разработка игр» (104%) и «обучение и консультации» (90%).

«Топ-3 категории по числу заказов фрилансерам остаются неизменными последние два года: это «разработка сайтов», «дизайн и арт» и «тексты». Тем не менее в 2020 году запрос клиентов на услуги в категории «разработка игр» вырос практически вдвое — на 93% в сравнении с прошлым годом. Всплеск по числу заказов пришелся на апрель — май, период активной самоизоляции, когда людям пришлось много времени провести дома. Прирост заказов в категории «аудио/видео» год к году составил 57%, повышенный интерес к такому виду услуг был характерен в течение всего года», — комментирует исполнительный директор биржи FL.ru Анатолий Орлов.

Дороже всего в 2020 году стоили заказы из категорий «мобильные приложения» (средний чек — 13 863 рубля), «оптимизация (SEO)» (10 178 рублей), «архитектура/интерьер» (8 356 рублей). «Самым дорогим заказом в 2020 году стал проект по разработке с нуля сайта букмекерской компании, его оценили в 650 тысяч рублей; в 370 тысяч рублей — создание мобильного приложения с элементами Augmented Reality и Computer Vision, а в 320 тысяч рублей — редизайн сайта интернет-магазина бытовой техники», — рассказал Орлов.



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