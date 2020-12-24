Фондовые индексы РФ демонстрируют смешанную динамику в начале торгов четверга, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи по состоянию на 10:12 мск прибавил 0,21% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 3 258,98 пункта. К 10:15 рост замедлился до 0,08%, значение индикатора равнялось 3 254,74.



Индекс РТС начал торги несколько ниже отметки закрытия (на уровне 1 365,31 против 1 366,76 пункта), после этого несколько раз выходил в «зеленую зону» и возвращался в «красную». Так, на 10:08 мск он прибавлял 0,01%, на 10:12 — был в плюсе на 0,15%, а на 10:15 — терял 0,04%, составляя 1 366,21 пункта.

Настроения на утро четверга можно охарактеризовать как умеренно позитивные, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. В частности, он указывает на преобладание покупок на рынке энергоносителей.

«Основным фактором сегодняшних торгов станет снижение активности игроков. Так, сегодня выходной на площадках Германии, Швейцарии и Италии. При этом в США, Великобритании, Франции сегодня короткий торговый день. В пятницу на большинстве ведущих площадок — выходной в связи с празднованием католического Рождества. В результате уже сегодня рынки, скорее всего, начнут переход «в спящий режим», что будет характеризоваться пониженными объемами торгов и снижением волатильности. Из макроэкономической статистики сегодня выделим публикацию данных по заказам на товары длительного пользования в США. На таком фоне в начале сессии ожидаем умеренного преобладания покупок в российских акциях, что позволит индексу Мосбиржи закрепиться выше 3 250 пунктов и сделать еще один шаг в сторону отметки 3 300 пунктов. При этом в ходе сессии ожидаем постепенного перехода российского рынка в боковое движение у достигнутых уровней, которое продлится до конца недели. Инвесторы предпочтут взять паузу в принятии инвестиционных решений до возвращения западных игроков с рождественских каникул. Это приведет к снижению волатильности и объемов торгов на нашем рынке», — прогнозирует эксперт.

Отметим, что позже утром в четверг уже оба индикатора отправились в «красную зону». На 10:30 мск индекс Мосбиржи и индекс РТС потеряли 0,25% и 0,33%, значения составили 3 243,99 и 1 362,2 пункта соответственно.

