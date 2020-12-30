Совкомбанк информирует о возобновлении с 1 января 2021 года приема заявок и выдачи кредитов по государственным программам льготного автокредитования «Семейный автомобиль», «Первый автомобиль», «Автомобиль государственному медицинскому персоналу» и «Автомобиль в трейд-ин» (новый автомобиль взамен подержанного). Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

В рамках указанных программ клиенты получают скидку (субсидию) на уплату первоначального взноса в размере 10% от стоимости приобретаемого автомобиля, а заемщики Дальнего Востока — скидку 25%. Максимальная стоимость приобретаемого автомобиля — до 1,5 млн рублей.

Скидка по программе «Первый автомобиль» предоставляется для граждан, не имевших до этого в собственности автомобиля; по программе «Семейный автомобиль» — гражданам, имеющим одного и более несовершеннолетних детей; по программе «Автомобиль государственному медицинскому персоналу» — работникам медицинских организаций с государственной аккредитацией; по программе «Автомобиль в трейд-ин» — гражданам, сдающим старый автомобиль в счет уплаты первоначального взноса на новый автомобиль.

Данные программы автокредитования доступны во всех регионах предоставления автокредитов Совкомбанка.