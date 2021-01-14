Российские банки в 2020 году выдали рекордные 4,2 трлн рублей ипотеки. Такую оценку представил ВТБ.

Сам банк по итогам 2020 года выдал 354 тыс. ипотечных кредитов на 935 млрд рублей. Это крупнейший результат в истории финучреждения, который почти на 40% превышает значения 2019 года, подчеркивается в релизе.

Ипотечный портфель ВТБ вырос за год на 18% и достиг 2 трлн рублей. Регионами-лидерами по объему проведенных сделок в минувшем году стали Москва и область (324 млрд рублей), Санкт-Петербург и Ленинградская область (78,9 млрд), Татарстан (35,3 млрд), Новосибирская (33,5 млрд) и Свердловская (27,2 млрд) области. Средний чек по ипотечному кредиту вырос на 8% до 2,6 млн рублей.

Основным драйвером роста ипотечных продаж стали кредиты с господдержкой, поясняют в банке. Клиенты ВТБ уже оформили в рамках льготной программы свыше 63 тыс. кредитов на сумму около 200 млрд рублей. Почти половина выдач приходится на Москву и область — 18 тыс. кредитов на 94 млрд рублей. В Санкт-Петербурге и Ленобласти объем продаж составил 24,5 млрд рублей, в Татарстане — 8 млрд, в Новосибирской области — 6,6 млрд, в Краснодарском крае — 6,4 млрд.

«Снижение ставок вызвало активный спрос заемщиков на программы рефинансирования своих кредитов. В прошлом году более 114 тыс. клиентов смогли снизить свои ставки в ВТБ и оформить ипотеку на 255 млрд рублей. Доля таких сделок достигла 27% по объему продаж против 13% за 2019 год», — отмечается в сообщении.



«По нашей оценке, рынок пока далек от насыщения — отношение ипотеки к ВВП не превышает и 10%, а качество портфеля выше, чем по другим видам розничных кредитов. Уверен, что высокий спрос на ипотеку с господдержкой сохранится и в этом году, во многом — благодаря низкой ставке. Если действие льготной программы будет продлено, то у ипотечного рынка есть шансы на обновление рекорда продаж и в 2021 году», — комментирует заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.