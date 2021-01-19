Совкомбанк объявил о завершении сделки по приобретению «АО «Страховая компания «МетЛайф», российской дочерней компании MetLife, Inc. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

«Совкомбанк и MetLife, Inс., одна из крупнейших в мире страховых компаний, заключили обязывающее соглашение 2 декабря 2020 года. После получения согласований ФАС и Банка России сделка была закрыта 19 января 2021 года», — говорится в релизе.

Совкомбанк планирует переименовать компанию в «Совкомбанк Жизнь» и изменить доменное имя сайта на www.sovcomlife.ru.

Напомним, в феврале 2020 года Совкомбанк закрыл сделку по приобретению страховщика «Либерти Страхование».

