ВТБ снизил до 20% первый взнос на ипотеку по двум документам в рамках программы «Победа над формальностями», сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Программа «Победа над формальностями» является одной из самых популярных в ипотечной линейке ВТБ и предполагает получение решения без подтверждения дохода и занятости. По итогам 2020 года ее доля в общих выдачах ипотеки банка превысила 30%. Клиенты оформили более 115 тыс. сделок на сумму свыше 287 млрд рублей», — говорится в релизе.

Для получения решения по кредиту клиенту необходимо лишь два документа: паспорт и СНИЛС. Клиент получает решение по заявке в течение суток. Денежные средства могут быть выданы на срок от года до 20 лет в сумме от 500 тыс. до 30 млн рублей.

При первоначальном взносе более 50% от стоимости квартиры ставка по кредиту снижается до минимального значения 7,4% годовых. Также предложение позволяет оформить ипотеку в рамках программы «Больше метров — ниже ставка» на готовый объект, квартиру на первичном или вторичном рынке недвижимости площадью от 100 кв. м по ставке от 7,6%. Кроме того, воспользоваться программой могут и заемщики, получающие ипотеку в рамках госсубсидирования: ставка по программе «Ипотека с господдержкой — 2020» составляет 6,1%, для семей с детьми — 5%, по «Дальневосточной ипотеке» — 1%.