СКБ-Банк предлагает оформить кредитную карту «ДА!» в категории Mastercard Gold.



По карте предусмотрена бонусная программа, в рамках которой начисляются баллы за оплату товаров и услуг. В дальнейшем баллами можно компенсировать покупки по курсу 1 балл равен 1 рублю, совершенные в предыдущем месяце. Повышенное начисление баллов возможно в одной выбранной группе:

10% при покупках в категориях группы «Онлайн»;

5—15% при покупках в категориях группы «Город»;

5—10% при покупках в категориях группы «Развлечения»;

5% при покупках в категориях группы «Мой дом»;

3% за покупки в категориях группы «Все включено».

За прочие покупки начисляется 1%. Максимальная сумма вознаграждения — 3 тыс. баллов в месяц.

Стоимость обслуживания — 149 рублей ежемесячно, со второго месяца плата не взимается при покупках от 5 тыс. рублей в месяц. Процентная ставка за пользование кредитными средствами устанавливается в размере 25,9% годовых за покупки и 39,9% годовых — по операциям снятия наличных и переводам.

Льготный период 56 дней распространяется как на операции по оплате товаров и услуг, так и на снятие наличных. Максимальный кредитный лимит — 700 тыс. рублей.

Комиссия за снятие наличных средств за счет кредита — 4,99%, минимум 399 рублей. Плата за СМС-информирование не взимается первые два месяца, далее — 79 рублей. Срок действия карты — пять лет.

«Преимуществами данной карты являются наличие бонусной программы, возможность бесплатного обслуживания, а также получение кредитного лимита до 300 тысяч рублей без документов, подтверждающих доход», — отмечает эксперт по банковским продуктам портала Банки.ру Марина Вербицкая.