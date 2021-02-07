Банк «Кузнецкий» обновил действующие программы кредитования «Кузнецкий стандарт плюс» и «Кузнецкий Рефинанс», сообщает пресс-служба финансовой организации.



«Теперь стало возможным кредитование без поручительства и залога имущества на большую сумму — до 1 млн рублей. Данные условия распространяются на заемщиков, получающих заработную плату на счета, открытые в банке, либо являющихся работниками крупных предприятий и организаций, госслужащими, работниками бюджетной сферы», — говорится в релизе.

В программе «Кузнецкий стандарт плюс» заемщикам в возрасте до 22 лет увеличена максимальная сумма кредита до 300 тыс. рублей. В рамках этой программы кредиты выдаются на любые цели.

«Кузнецкий Рефинанс» позволяет брать кредит на рефинансирование задолженности по кредитам (кредитным картам) других банков с возможностью дополнительного кредитования на потребительские нужды», — заметил председатель правления банка Михаил Дралин.