Правительство РФ приняло решение о проведении Всероссийской переписи населения в новые сроки — в сентябре 2021 года. Об этом сообщил в пятницу Росстат.

Как поясняется, к этому времени ожидается стабилизация эпидемиологической ситуации в стране.

Напомним, ранее Всероссийская перепись населения, которая должна была состояться в октябре 2020 года, была перенесена из-за пандемии коронавируса на апрель 2021 года.

«Решение о проведении переписи населения в 2021 году было принято правительством Российской Федерации летом 2020 года в условиях пандемии COVID-19 и малой изученности нового вируса, с расчетом на улучшение эпидемиологической ситуации в следующем году. В настоящее время в стране наметилась позитивная динамика в борьбе с эпидемией COVID-19, постепенно снижается число новых случаев заболевания, запущена программа вакцинации. В этой связи сентябрь 2021 года рассматривается как «окно возможностей» для проведения Всероссийской переписи населения в наиболее безопасный период», — отмечается в сообщении Росстата.

Как уточняется, новые сроки, во-первых, «позволяют остаться практически в рамках рекомендованного ООН периода проведения общенациональных переписей населения раунда 2020 года. Проведение переписи в сентябре 2021 года даст возможность сохранить необходимую периодичность, обеспечить сопоставимость, точность и корректность полученных статистических данных для дальнейшего сравнительного анализа как на национальном, так и на международном уровне».

«Во-вторых, важнейшим организационным критерием для проведения переписи является наибольшее присутствие населения по месту проживания. Проведенный Росстатом анализ событий последнего года и изменений в обществе за последнее десятилетие показал, что в сложившихся условиях оптимальным периодом для переписи является сентябрь. Это время, когда люди возвращаются из отпусков, активно готовятся к учебному и деловому году, решают различные вопросы с государством, чаще пользуются электронными услугами», — отмечает статистическое ведомство.

В Росстате также обращают внимание на то, что на переписях традиционно работает много переписчиков-студентов. Старт переписи в сентябре позволит им не отрываться от учебы. Также в ведомстве указывают, что студентам, помимо денежного вознаграждения, работа на переписи традиционно засчитывается как практика.

Еще одним немаловажным фактором названо то, что в сентябре на большей части территории России сохраняются максимально комфортные погодные условия для работы переписчиков, а также не наблюдается массового распространения сезонных простудных заболеваний.



В Росстате напоминают, что Всероссийская перепись населения впервые проходит в цифровом формате. Главным нововведением станет возможность самостоятельно заполнить электронный переписной лист на портале «Госуслуги». При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также пройти перепись можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».