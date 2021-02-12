Некоторые банки на текущей неделе запустили новые ипотечные продукты и скорректировали условия по действующим. Разберемся в нововведениях.

Банк «Открытие» снизил ставки по трем льготным программам ипотечного кредитования. Минимальная ставка по «Госпрограмме-2020» снижена до 5,85%, по «Семейной ипотеке» — до 4,65%, по рефинансированию военной ипотеки — до 7,3% годовых.

Промсвязьбанк снизил ставки по отдельным ипотечным программам. Теперь денежные средства для клиентов «с улицы» на покупку квартиры на вторичном рынке или на приобретение недвижимости под залог имеющегося жилья выдаются под 8,59% годовых вместо 8,9%, применявшихся ранее. Для зарплатных клиентов банка ставка снизилась до 7,89% годовых. Обновленная ставка по рефинансированию действующих ипотечных кредитов в сторонних банках составляет 7,85% годовых вместо 8,15%, применявшихся ранее для клиентов «с улицы».

СберБанк запустил рефинансирование выданных другими банками ипотечных кредитов на покупку апартаментов. Рефинансировать в СберБанке можно ипотечные кредиты как на готовые, так и на строящиеся апартаменты от аккредитованного застройщика по ставке от 7,9% годовых. Для рефинансирования ипотеки клиентам не потребуется представлять справки об остатке задолженности в другом банке.

СКБ-Банк запустил программу рефинансирования действующего ипотечного кредита по ставке от 7,1% годовых с суммой до 30 млн рублей. Ставка от 7,1% действует при заключении кредитного договора до 28 февраля 2021 года.