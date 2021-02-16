Рейтинговое агентство «НКР» изменило прогноз банка «Уралсиб» со «стабильного» на «позитивный», подтвердив кредитный рейтинг банка на уровне «BBB+».
Позитивный прогноз рейтинга отражает ожидания агентства относительно дальнейшего улучшения рентабельности бизнеса при сохранении текущего уровня достаточности капитала.
Эксперты НКР считают, что сильные рыночные позиции банка сохранятся в среднесрочной перспективе. По их мнению, текущие показатели достаточности капитала позволяют абсорбировать существенный стресс, притом что склонность к принятию кредитного риска остается умеренной. Диверсифицированное фондирование и умеренная позиция по ликвидности оказывают существенное положительное влияние на собственную кредитоспособность банка.