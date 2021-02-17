Чистая прибыль банка «Кузнецкий» по итогам 2020 года составила 66,3 млн рублей, балансовая прибыль до налогообложения — 87,6 млн рублей, говорится в релизе финучреждения.



Чистый валовый доход оказался на уровне 517 млн рублей, чистых процентных доходов — 306 млн, чистых комиссионных доходов и прочих доходов — 211 млн. Общий объем доходов на 1 января 2021 года составил 804 млн рублей.

Активы банка на начало января 2021-го достигли 6,98 млрд рублей, рост — 6,7% к аналогичной дате прошлого года, собственный капитал банка — 676,4 млн.

«С начала года банк предоставил предприятиям, физическим лицам и органам местного самоуправления кредитов более 4,7 млрд рублей. Кредитный портфель банка увеличился на 5% и составил 4 млрд рублей. Кредитный портфель корпоративных клиентов увеличился на 6% и на 1 января 2021 года составил более 2,9 млрд рублей, физических лиц — 1,1 млрд рублей, рост — 2% к аналогичной дате прошлого года», — сказано в сообщении.

Объем вкладов населения на 1 января 2021-го составил 2,9 млрд рублей, объем депозитов и остатки на счетах организаций и предприятий увеличились на 24% и составили более 2,9 млрд рублей.



Показатели рассчитаны по внутренней методике банка.