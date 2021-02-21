Московский Кредитный Банк (МКБ) в рамках акции снижает процентные ставки по потребительским кредитам на любые цели «Зарплатный клиент» и «Корпоративный кредит», сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Теперь самые выгодные условия по кредиту по ставке от 6% годовых предусмотрены для клиентов банка, получающих зарплату на карты МКБ. Для клиентов — сотрудников корпоративных компаний минимальная ставка по кредиту составит 7% годовых», — говорится в релизе.

МКБ также существенно сократил срок рассмотрения заявки по потребительским кредитам. Теперь время ожидания решения банка занимает всего от пять минут.

В рамках линейки нецелевых потребительских кредитов МКБ можно получить до 5 млн рублей наличными на срок до 15 лет. Оплачивать кредит можно в мобильном и интернет-банке «МКБ Онлайн», сервисе переводов «МКБ Платежи» с карты любого банка, а также в отделениях, банкоматах и терминалах МКБ.