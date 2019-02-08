На любые цели
Московский Кредитный Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB USD
Ставка
от 10,90%
Сумма
до 3 000 000 ₽
Срок
до 15 лет
Ставка
от 12,00%
Сумма
до 45 677 $
Срок
до 15 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - до 3 дней
- без подтверждения дохода
10 111 заявок за 30 дней
Валюта счета:
- RUB
- USD
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 10,90 %
- 50 000 ... 3 000 000 ₽
- 6 мес. ... 15 лет
Максимальная
- 20,00 %
- 50 000 ... 3 000 000 ₽
- 6 мес. ... 15 лет
Минимальная
- 12,00 %
- 761 ... 45 677 $
- 6 мес. ... 15 лет
Максимальная
- 39,00 %
- 761 ... 45 677 $
- 6 мес. ... 15 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
-
без страхования
+3 п.п. без личного страхования
-
личное
базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
- владельцы или совладельцы собственного бизнеса
- работники бюджетной сферы / госслужащие
- пенсионеры
- студенты / молодежь
- с положительной кредитной историей
Возраст заемщика
для мужчин
- от 18 лет на дату получения кредита
для женщин
- от 18 лет на дату получения кредита
Стаж работы
Требования к трудоустройству:
регистрация работодателя — Москва, Московская область; срок регистрации юридического лица - 1 год
Регистрация
- постоянная на территории РФ
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
- подтверждение основного дохода не требуется
Документы
- паспорт
- заявление-анкета
- второй документ на выбор: пенсионное удостоверение; социальная карта москвича; водительское удостоверение; пропуск / удостоверение с места трудовой занятости; служебное удостоверение сотрудника силового ведомства / военный билет / удостоверение личности военнослужащего; дипломатический паспорт / служебный паспорт / паспорт моряка; документы, подтверждающие наличие активов (правоустанавливающие документы на недвижимость, паспорт транспортного средства и т.д.).
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 3 дней
(от 1 часа)
Максимальный срок действия кредитного решения
1 мес.
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на карточный счет
- выпускается банковская карта
заемщикам бесплатно выдается неименная банковская карта Visa
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
- максимальный срок действия льготного периода 2 мес.
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых от суммы просроченной задолженности; 10% от суммы аннуитетного платежа за каждый случай несоблюдения условия по обеспечению наличия денежных средств на счете за 10 дней до даты платежа (при выборе заемщиком данного условия)
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- платежные терминалы
- системы ДБО
- автоматическое погашение по платежному поручению
- безналичный платеж со счета в другом банке
- электронные платежные системы
- салоны связи
- почта РФ
- бухгалтерия по месту работы
магазины-салоны "Связной"
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- крупная сумма кредита на длительный срок без обеспечения;
- без подтверждения дохода;
- возможность получения кредита ИП, собственниками бизнеса;
- не требуется постоянная регистрация в регионе выдачи кредита;
- срок рассмотрения кредитной заявки - от 1 часа
Минусы
- повышенная ставка при отказе от услуги личного страхования;
- широкий диапазон ставок - непрозрачные условия по продукту
Особые ограничения
- ставка 10,9% годовых действует при сумме кредита от 750 тыс. до 3 млн. рублей сроком от 12 до 60 месяцев для клиентов с положительной КИ и при условии обеспечения денежных средств на счете за 10 календарных дней до наступления даты погашения кредита;
- +2 п. п. при отмене условия по обеспечению наличия денежных средств
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «На любые цели» в 49 городах России
428 668
Справочная информация
ПАО «Московский кредитный банк»
- Адрес
- 107045, г. Москва, Луков пер., д. 2, стр. 1
- ОГРН
- 1027739555282
- Сайт
- www.mkb.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 100-48-88 — единая справочная служба