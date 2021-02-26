Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее процедуру конкурсного производства в банке «Мастер-Капитал», потребовало с лиц, контролировавших кредитную организацию, 2,04 млрд рублей. Об иске, поданном 20 февраля 2021 года в Арбитражный суд Москвы, сообщается на сайте агентства в пятницу, 26 февраля.

Заявление подано в отношении В. А. Седых, Н. М. Строгановой, В. М. Строганова, Ф. В. Бажанова, В. И. Викторова, указано в релизе.

Напомним, Феликс Бажанов вместе с матерью владел банком через специализирующееся на производстве строительных материалов ОАО «Объединение «Мастер» (в последней раскрываемой на сайте ЦБ информации от 26 марта 2015 года Надежда Бажанова указана стопроцентным конечным собственником, однако Феликс Бажанов как гендиректор объединения «Мастер» и еще одной промежуточной структуры значится как лицо со значительным влиянием на банк). Феликс Бажанов входил в совет директоров банка. Владимир Викторов также был членом совета директоров и занимал должность председателя правления «Мастер-Капитала», в которое из ответчиков помимо него входили Виктор Седых и Наталья Строганова. Отметим также, что фамилия главы совета директоров банка может говорить о его связи с ответчиками: эту должность занимал Максим Строганов.

«В ходе конкурсного производства агентством установлено, что контролировавшими банк лицами совершен ряд неправомерных действий, причинивших ущерб кредитной организации и интересам кредиторов, и организована ненадлежащая система управления в целом. В том числе контролировавшими банк лицами предоставлялись заведомо невозвратные кредиты юридическим и физическим лицам и осуществлялись действия по замещению рыночного права требования по кредитному договору на безнадежное право требования. Кроме того, контролировавшими банк лицами совершена сделка по незаконному обременению недвижимого имущества банка», — говорится в сообщении АСВ.

В августе прошлого года стало известно, что Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте Феликса Бажанова по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По данным СМИ, он вместе с Владимиром Викторовым обвиняется в хищении более чем 1 млрд рублей из банка «Мастер-Капитал».



Лицензия у кредитной организации была отозвана 20 февраля 2018-го, а в конце мая того же года банк был признан банкротом.